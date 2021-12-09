Состоялись переговоры между Байденом и Зеленским

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным.

Также они говорили и о других вопросах», — заявил Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.

По словам Ермака, Украина является «абсолютно мирным государством». Он добавил, что Зеленский «ещё раз об этом сказал» Байдену.

«Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», — заявил Ермак.