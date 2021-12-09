Коротченко: Демократии в Армении – навалом

Сегодня под патронажем США открывается антироссийский «Саммит за демократию», в работе которого примет участие член ОДКБ Армения во главе с Николом Пашиняном.

Демократии в Армении — навалом! Особенно в армянском парламенте — там депутаты кидаются стеклянными бутылками с минеральной водой и бьют друг друга ногами.

Пашинян с удовольствием сменил бы членство Армении в ОДКБ на ее членство в НАТО. Просто пока у него нет возможности сделать это.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.