Баку и Берлин обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества



Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Германии в Баку Вольфгангом Манигом.

Об сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе встречи, Маниг отметил, что новое правительство и новый канцлер ФРГ придают большое значение укреплению отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что отношения между двумя странами имеют стратегическое значение, особенно в сфере энергетики.

«Говоря о намерениях нового правительства перейти на альтернативную энергетику в Германии, посол отметил, что природный газ играет роль переходной энергии в этом отношении», — подчеркивает МИД.

Министр, в свою очередь, отметил, что Азербайджан, являясь энергетическим партнёром Европы, в том числе Германии, заинтересован в сотрудничестве в области зеленой энергии.

«Вопросы зеленой энергетики и климата находятся в повестке дня правительства Азербайджана», — отметил Байрамов (Цитата по Интерфакс).

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.