Захарова: Москва ожидает от Баку и Еревана скорейшего создания комиссии по демаркации границы

Российская сторона в рамках реализации сочинских договоренностей ожидает скорейшего формирования национальных делегаций Армении и Азербайджана с последующим созданием комиссии для работ по демаркации и делимитации границы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге, передает Sputnik Армения.

По словам Захаровой, сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности властей Армении и Азербайджана к дальнейшим шагам по нормализации ситуации.

«Мы активно работаем над последовательной реализацией достигнутых договоренностей, в том числе для урегулирования пограничных споров и разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе», – отметила она.

Усилия в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических транспортных связей в регионе также продолжаются.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что вопросы реализации сочинских договоренностей также обсуждались 8 декабря в телефонном разговоре глав МИД России и Армении.