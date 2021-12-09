Ильхам Алиев выделил на проведение очередного конкурса «Yüksəliş» 1 млн. манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2022 году очередного конкурса «Yüksəliş» и внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана № 1354 от 26 июля 2019 года «Об учреждении конкурса «Yüksəliş».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению президента на выполнение текущих работ в связи с проведением в 2022 году очередного конкурса «Yüksəliş» из госбюджета Азербайджана на 2021 год Министерству молодежи и спорта выделено 1 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы, Организационному комитету, созданному распоряжением президента Азербайджана № 1354 от 26 июля 2019 года – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.