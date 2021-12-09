Рауф Раджабов: Армения осознанно передала неверные «минные карты», чтобы подрывались мирные граждане

«Осуществляя политику «минного террора» армянская сторона пытается помешать процессу возвращения мирных азербайджанцев на освобожденные от оккупации территории. Тем более, что армянской стороне известно о том, что правительство Азербайджана подготовило программу «Большого возвращения» вынужденных переселенцев в Карабах».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политический аналитик, главный редактор Информационно-аналитического агентства «3rd View» Рауф Раджабов, комментируя сообщение о том, что на территории села Дашалты в результате подрыва на мине погибли житель Гобустанского района Орхан Ханатов и житель Исмаиллинского района Вусал Гандиев.

Позднее в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA) заявили, что подрыв произошел на территории, где не проводились операции по разминированию.

Помимо этого, по итогам предварительного расследования, проведенного Агентством, было установлено, что под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей.

По словам Р.Раджабова, для установления «двойной» мины необходима спецподготовка.

«Это действие не мог осуществить какой-либо пастух или колхозник. Очень сложно установить два взрывных устройства, противотанковую и противопехотную мину, и при этом не подорваться самому. Эта тактика направлена в первую очередь против гражданских лиц».

Поэтому, как считает эксперт необходимо оказать давление с одной стороны на официальный Ереван, с другой -провести детальные обсуждения с Генштабом Минобороны России.

«Уж кого-кого, но ввести в заблуждение российскую сторону в вопросе связанных с «минными картами» невозможно. Я не имею в виду нынешнее руководство МО России. Однако их предшественники в 1994-97 гг. и даже вплоть до 2000 годов принимали участие в создании этих минных полей. Так как российские специалисты принимали участие в этом, это общеизвестный факт, который никто не может опровергнуть. Мы знаем это. Нужно детально поговорить и сверить эти «минные карты», которые нам передала армянская сторона с теми картами, которые находятся у российской стороны. Может быть нам дали новые карты, переделанные под старые с допустимыми погрешностями? Чтобы мирные граждане и военнослужащие и впредь подорвались на минах. Это один из вариантов провокаций армянской стороны». – подчеркнул Р.Раджабов.

Нужно ускоренно решать все эти вопросы, так как идет реализация больших планов. Тем более, что реальные минные карты у армянской стороны есть. Об этом свидетельствует то, что фактически, в течении 30 лет армянские оккупанты свободно передвигались на территориях, которые Азербайджан освободил в ходе 44-дневной войны.

«Из сообщений армянских СМИ мы знаем, что до 27 сентября 2020 года фактически не было подрывов сепаратистов и оккупантов на ныне освобожденных территориях. А ведь они передвигались там по всем районам. Именно это и подтверждает то, что у них есть реальные «минные карты». А то, что они нам передали, это блеф. И нельзя назвать случайным то, что переданные нам «минные карты» не соответствуют действительности на 75%. Это сделано осознано», — продолжил наш собеседник.

Одновременно Р.Раджабов напомнил о том, что завтра в Москве ожидается проведение первого заседания платформы сотрудничества в формате «3+3», посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Он не исключил, что все эти армянские провокации, которые фиксировались на госгранице Азербайджана и Армении, а также на линии соприкосновения в последнее время направлены на то, чтобы создать невыносимую обстановку на этой встрече и вокруг нее.

Помимо этого, ожидается встреча на высшем уровне в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, назначенная на 15 декабря.

«Все это вряд ли направлено на срыв ожидающихся встреч. Так как это в первую очередь не в интересах премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команды. Наоборот, они хотят этим усилить свою позицию. Мол, он не пораженец, и может устоять, выдержать удары. Но будет дальше? Это главный вопрос. Так как если и впредь так будет продолжаться, все это вряд ли привет к чему-либо хорошему», — отметил он.

Бахтияр Сафаров