МИД Грузии высказался об участии в заседании платформы «3+3» в Москве

Грузия не будет участвовать в заседании платформы «3+3», которое состоится 10 декабря.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, передает АПА.

Отмечено, что грузинская сторона неоднократно повторяла свою позицию относительно участия в формате.

«Министерство иностранных дел Грузии неоднократно четко подчеркивало свою позицию в отношении инициативы регионального сотрудничества «3+3». Мы не будем рассматривать участие в этом формате, и поэтому Грузия не будет представлена на заседании, назначенном на 10 декабря», — говорится в заявлении МИД Грузии.