Бюльбюльоглу подарил послу Франции книги «Хроника Победы» и «Карабах до и после оккупации»

8 декабря посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Российской Федерации Пьера Леви.

Как сообщили АПА в пресс-службе посольства, в ходе встречи, состоявшейся по просьбе Пьера Леви, посол Азербайджана провел с французским коллегой обмен мнениями о выполнении положений заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В ходе беседы были обсуждены итоги трехсторонней встречи высокого уровня, состоявшейся 26 ноября 2021 года в Сочи.

Посол Пьер Леви, поблагодарив за прием, поинтересовался позицией нашей страны по постконфликтной ситуации, особенно после сочинской встречи.

Полад Бюльбюльоглу, выразив готовность нашей страны к мирному процессу, как отметил президент Ильхам Алиев, подчеркнул, что, несмотря на практические шаги, предпринятые Азербайджаном в этом контексте с целью выполнения пунктов указанных заявлений, со стороны Армении эти обязательства до сих пор не выполняются.

Заявив, что Армения должна смириться с текущими реалиями и отметив необходимость скорейшего восстановления экономических и транспортных связей в регионе, посол отметил встречи рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран и выразил уверенность в том, что скорейшее открытие в регионе транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, создаст новые возможности для стран региона, послужит сотрудничеству и миру.

Коснувшись состоявшейся в Сочи встречи лидеров Азербайджана, России и Армении, Полад Бюльбюльоглу довел до сведения собеседника, что эта встреча была очень важной с точки зрения нормализации отношений между Баку и Ереваном, и именно прямые контакты лидеров могут дать положительный результат.

Затем посол Франции попросил проинформировать его о деталях процесса делимитации между двумя странами.

Отметив, что между Азербайджаном и Арменией ведутся соответствующие контакты по делимитации государственной границы, посол отметил необходимость скорейшего создания двусторонней комиссии и подчеркнул, что начало этого процесса станет важным шагом на пути к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. П.Бюльбюльоглу выразил готовность азербайджанской стороны к этой ответственной работе.

Полад Бюльбюльоглу также представил подробную информацию о быстро проводимых на освобожденных территориях широкомасштабных реставрационных и реконструкционных работах и довел до внимания собеседника, что всего за 8 месяцев в Физули был построен международный аэропорт, а также за короткий срок была сдана в эксплуатацию отвечающая новым и современным стандартам “Дорога Победы”.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В конце встречи посол Азербайджана подарил французскому коллеге книги “Хроника Победы” и “Карабах до и после оккупации”, изданные Фондом Гейдара Алиева.

Посол Франции Пьер Леви выразил благодарность за интересную и полезную встречу.