Урфан Джафаров стал победителем конкурса «Памяти Муслима Магомаева»: фото

Азербайджанский вокалист Урфан Джафаров занял первое место на IV международном конкурсе вокалистов «Памяти Муслима Магомаева», который прошел в украинском Трускавце.

Проект уже год проводится в Украине с участием лучших исполнителей из разных стран. К участию допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Все участники проходят предварительный слепой отбор по аудиозаписи.

На финальный отбор в Трускавец приглашаются исполнители, набравшие наибольшее количество баллов. Конкурсанты исполняют оперные арии и песни из репертуара Муслима Магомаева. Уникальность конкурса в том, чтобы выявить и открыть миру вокалистов, одинаково умело поющих как оперу, так и эстраду, отмечает «Спутник».

В этом году в финал прошли 18 певцов. Азербайджан был представлен на конкурсе впервые. Урфан Джафаров принял участие в конкурсе при поддержке Главного Управления культуры города Баку. Исполнителю был вручен диплом лауреата первой степени конкурса, также он был удостоен сертификата на проведение сольного концерта в престижном зале Нью-Йорка — Карнеги-холл. Он выступит на конкурсе в сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Нигяр Меликовой, которая также удостоена диплома конкурса «Лучший концертмейстер».

В состав жюри проекта вошли известные исполнители из разных стран. Из Азербайджана в состав жюри вошла народная артистка, солистка Государственного академического театра оперы и балета Гюльназ Исмаилова.

Урфан Джафаров — лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог — народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Касимова. Он является солистом Театра оперы и балета.