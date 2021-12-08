Пашинян: Был один способ предотвратить войну – возвращение территорий без статуса Карабаха

Во время правительственного часа в парламенте Пашинян отметил, что придя к власти в 2018 году, он унаследовал переговорный процесс, логика которого не подразумевала пребывание Карабаха (здесь и далее – Карабахский регион Азербайджана – прим.Минвала) вне Азербайджана.

«Вы до сих пор и словом не обмолвились о том, как бы вы сами предотвратили войну. Идите и подумайте, что бы вы сделали в 2018 году, в 2019-ом, в 2020-ом, — для того, чтобы не было войны. Почему не делаете? Я говорю, что был один способ предотвратить войну – возвращение территорий без определения статуса Карабаха», — сказал Пашинян, обращаясь к оппозиционным фракциям «Айастан» и «Честь имею».

Он заверил, что готов доказать это в любой момент.

Он также обвинил предшественников в разворовывании армии, страны.

«Ваш министр обороны (глава фракции «Айастан» Сейран Оганян) говорил: повесить пустые консервные банки на передовой, чтобы услышать приближение азербайджанских солдат», — приводит «Спутник» его слова.

Премьер предложил организовать закрытое заседание, и он принесет с собой документы о прошлых переговорах, чтобы доказать свою правоту.

После этих слов началась словесная перепалка с криками и взаимными обвинениями.