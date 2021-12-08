Пашинян: Армения примет участие в предварительной встрече в формате 3+3

Армения примет участие в предварительной встрече в формате 3+3. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от «Гражданского договора» Рипсиме Григорян.

Позиция армянской стороны, добавил он, остается неизменной: Ереван может быть заинтересован в формате 3+3, если в повестке дня не будет вопросов, которые уже обсуждаются в других форматах (имеются в виду переговоры по Карабаху (Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала) в рамках Минской группы ОБСЕ, а также переговоры о разблокировке коммуникаций, которые обсуждаются на трехстороннем уровне с представителями Армении, России и Азербайджана).

«Мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами, в частности с российскими, и есть сигналы о том, что они разделяют это мнение. 10 декабря пройдет предварительное заседание этой рабочей группы в формате 3+3 – или, возможно, 3+2. Армения примет участие на уровне замминистра иностранных дел, так как именно на таком уровне предусмотрена эта встреча», — заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Формат 3+3 был предложен президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подразумевает участие России, Турции и Ирана, а также Армении, Грузии и Азербайджана.