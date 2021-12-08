В Азербайджане применят лимит по ряду услуг, входящих в ОМС



«Предусматривается лимит на некоторые процедуры, которые входят в пакет услуг».

Об этом сказала координатор департамента медицинских заявлений Сабина Гулиева в ходе программы «Час медицинского страхования» на странице Госагентства обязательного медицинского страхования в Facebook, передает АПА.

По ее словам, обязательное медицинское страхование является социальным проектом.

«Здесь не предусмотрен какой-либо лимит или страховая сумма. Но есть такие процедуры, для которых предусмотрен лимит. Например, физиотерапия входит в число медицинских услуг, оказываемых в амбулаторных условиях. Если будет применяться застрахованная физиотерапевтическая услуга, то в конверте услуг предусмотрен лимит на эти процедуры (10 процедур). Для каждого гражданина в течение года предусмотрены эти лимиты.