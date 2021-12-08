Мехмет Перинчек: Встреча в Брюсселе – скорее процедурная, потому что основные договоренности достигнуты в Сочи

Чем ближе брюссельская встреча между Ильхамом Алиевым и Пашиняном, тем больше высказывается различных оценок и предположений, станет ли она продуктивной. Скепсиса и оптимизма при этом, пожалуй, поровну – все помнят и знают неоднозначные шаги европейских стран в ходе, а особенно, после Карабахской войны, когда ряд из них высказали поддержку сепаратистам Карабаха. Что предпримет Европа на этот раз? Следует ли ожидать подводных камней на встрече в Брюсселе?

«На Южном Кавказе существует серьезная потребность в диалоге и сотрудничестве, но это особенно нужно армянской стороне, потому что в Армении есть очень серьезные проблемы, и они могут решать их только в диалоге и сотрудничестве со всеми соседями. Но ясно, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией после Карабахской войны будет долгим процессом, и нужна серьезная посредническая миссия в этом вопросе».

Такую точку зрения высказал в беседе с Minval.az турецкий политолог, журналист и историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, добавив при этом, что Москва является одной из сторон трехстороннего соглашения, что показывает ключевую роль России в разрешении конфликта, а также напомнив, что за последний год было проведено несколько встреч при посредничестве России.

По его мнению, Европа в целом недовольна динамичным ходом переговоров с участием Москвы, «однако если говорить честно, позиция США и Франции, которые были сопредседателями МГ ОБСЕ никак не решила, а даже препятствовала обеспечению территориальной целостности Азербайджана». Поэтому роли США и Франции серьезно утратили свой авторитет по урегулированию карабахского вопроса в целом, сегодня влияние США и Европы на Южном Кавказе пошатнулось, а Россия и Турция вышли в лидеры как политические игроки.

Как отмечает Перинчек, очевидно, что интересы России и Турции по вопросам стабилизации на Южном Кавказе совпадают, и они стараются поддерживать развитие межрегиональных связей между странами. А интересы Запада заключаются в дестабилизации на Южном Кавказе – таким образом они получат рычаги вмешательства в межрегиональные дела.

— Как я уже подчеркнул, Россия и Турция стали ведущими модераторами по карабахскому вопросу в Закавказье, и я думаю, что это выгодно региональным странам: Азербайджану, Армении, Ирану и всему региону. А Европа не намерена мириться с этим фактом и стремится восстановить свою посредническую миссию, которая кстати может стать причиной и новых конфликтов между сторонами, потому что в этом и состоит немалый интерес Запада, — отметил турецкий политолог.

По мнению Перинчека, встреча 15 декабря с участием президента Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе можно рассматривать как матч-реванш для Запада, чтобы укрепить свои позиции в регионе.

— Но цель этой встречи ясна – Европа хочет защитить свои интересы в Ереване. Однако Сочинская встреча сорвала эти планы Запада и стала ответом Европе о том, что война в регионе окончена и идут попытки сформировать прочный мир в регионе. Попытки сформировать впечатление о том, что конфликт еще не окончен, ограничить роль России и Турцияи в Закавказье потерпели поражение и неудачу, — отметил он.

Встреча в Сочи, считает Перинчек, «стала важным шагом по укреплению мира в регионе». Потому что между Азербайджаном и Арменией достигнуты предварительные договоренности по разрешению спорных вопросов, в частности, договоренности о демаркации и делимитации, открытии коммуникаций и других гуманитарных вопросов. Заявления, сделанные Алиевым и Пашиняном после Сочинской встречи, также позволяют говорить о продуктивности этой встречи.

По его мнению, можно сказать, что «встреча в Брюсселе после Сочинской встречи не имеет уже большого значения, потому что основные договоренности уже согласованы в Сочи и по ним принимаются соответствующие меры».

— В этом плане встречу в Брюсселе можно рассматривать как обычную, процедурную встречу, поскольку возможности европейского посредничества в регионе полностью исчерпаны. Ну если намерения Европы искренние, то должны прекратить вмешиваться в региональные дела. Конкуренция Европы с Россией и Турцией по этому вопросу не пойдет на пользу дела и самой Европе. К тому же Россия и Турция являются частью этого региона, а Европа всего лишь внешняя сила. Поэтому вмешательства Европы, вопреки инициативам Турции и России, будут вредны и мешать нормализации между Турцией и Арменией, Арменией и Азербайджаном. Только региональные страны посредством сотрудничества друг с другом могут способствовать развитию и процветанию Южного Кавказа, — резюмировал он.

В. Мансуров