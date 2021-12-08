Продолжается строительство инфраструктуры Зангезурского коридора

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), фундамент которой был заложен 26 октября президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в рамках проекта новой дороги планируется построить 3 автомобильных туннеля общей протяженностью 6 км, в этом направлении уже начались строительные работы.

Туннели условно называются Т1, Т2 и Т3.

Строительные работы проводятся в соответствии с требованиями строительных норм и правил под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джабраильского и Зангиланского районов, и именно с этой дороги берут свое начало автомобильные дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин, строительство которых ведется в настоящее время.