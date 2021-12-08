Вугар Сулейманов: Точность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения

Как известно, на прошлой неделе армянская сторона представила азербайджанской стороне формуляры минных полей освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил председатель Правления ANAMA Вугар Сулейманов.

«В формулярах минных полей обычно записываются координаты местности, виды установленных мин, номера, расстояния между ними, сведения о порядке установления и маскировке. Однако хочу отметить, что при первом знакомстве с представленными формулярами создается впечатление, что они ненадежны, бесполезны и неточны. Как известно, для того, чтобы уклониться от ответственности в рамках соответствующих международных судебных дел армянская сторона утверждает, что представила формуляры всех минных полей. Однако у нас также есть серьезные опасения, что представленные Арменией формуляры не охватывают все освобожденные территории. Агентство по противоминной деятельности Азербайджана (ANAMA) и Министерство обороны Азербайджанской Республики уже начали анализ и обработку формуляров. После анализа формуляров данные будут скопированы на карты и проверены на соответствие на указанных территориях. Следует отметить, что точность предоставленной Арменией информации о минных полях в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах составляет 25%. После тщательного анализа представленных формуляров общественность будет дополнительно проинформирована об их точности и областях, которые они охватывают», — сказал Сулейманов.