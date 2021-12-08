Названо число детей-наркоманов в Азербайджане

«В настоящее время официально зарегистрировано 33 788 наркопотребителей. Это данные на конец 2020 года. Статистика за текущий год будет обнародована в январе следующего года».

Об этом в прямом эфире в «İnstagram» Министерства здравоохранения на тему «Борьба с наркоманией» сказал генеральный директор Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения Орхан Джафаров.

Он отметил, что в стране ведется и учет наркопотребителей старше 65 лет: «В Азербайджане зарегистрировано 207 наркопотребителей старше 65 лет. В последнее время наблюдается рост числа наркопотребителей. Это связано с увеличением числа официально зарегистрированных наркопотребителей в результате проведенной работы. Наблюдаются случаи использования наркотиков детьми. По статистике таких детей 9, но это не отражает статистику в полной мере. Часто наркопотребители не обращаются для лечения».