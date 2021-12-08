СМИ: В Армению прибыл спецборт Минобороны России для демаркации и делимитации границы с Азербайджаном

В военном аэропорту Эребуни приземлился специальный самолет Минобороны России, который доставил в Ереван представителей российской комиссии по демаркации и делимитации, а значит, процесс демаркации и делимитации начнется на этой неделе. .Об этом пишет hraparak.am.

Как пишет газета, пока не известно, кем будут представители Армении в демаркационной комиссии и неизвестно, почему Азербайджан и Россия спешат в этом вопросе даже в канун Нового года.

По информации «Грапарак», работу комиссии возглавит бывший командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов.