В Баку ожидается 14 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в МЭПР.

Утром местами вероятен дождь. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем — 12-15° тепла, в Баку ночью — 7-9°, днем — 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами осадки, на отдельных территориях интенсивные, в горных районах вероятен снег. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем – 9-14° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 2-7° тепла.