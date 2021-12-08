Байрамов обсудил с Чавушоглу реализацию платформы «3+3»

Восьмого декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе вопросы по выполнению трехсторонних заявлений.

«Был проведен обмен мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате «3+3» с участием стран региона, а также по внеочередной встрече глав МИД стран ОИС, которая пройдет в Пакистане. В ходе телефонной беседы стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД.