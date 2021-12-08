В США призвали Россию вывести военных с территории Молдовы



Члены палаты представителей США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, который в том числе содержит обращённый к России призыв вывести военные силы с международно-признанной территории Молдовы. RT ознакомился с документом.

Как следует из текста проекта резолюции, речь идёт о Приднестровье. Прайс и Пфлюгер напомнили, что Россия сохраняет в регионе контингент вооружённых сил, а также военную технику и боеприпасы, что якобы является оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны.

Конгрессмены добавили, что политика Соединённых Штатов направлена на «поддержку независимости» Молдовы и «нерушимости её границ», в связи с чем призвали Москву вывести свои силы с международно признанной территории республики.

В ноябре 2020 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинёв выступает за диалог с Москвой по проблеме вывода из Приднестровья российских войск — оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворцев.