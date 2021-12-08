Песков оценил отношения с Турцией на 7 баллов по 10-балльной шкале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале, а с Турцией на 7 баллов. Об этом сообщил греческий телеканал Antenna (ANT1).

По словам корреспондента ANT1, Дмитрий Песков коснулся греко-российских отношений и ожиданий, которые возникли в связи со встречей Путина с Мицотакисом, привилегированного сотрудничества Москвы и Анкары, энергетического кризиса, от которого страдает вся Европа и который привел к резкому росту цен на природный газ, и вопроса об Украине, который монополизирует всеобщий интерес на политической арене. Греко-российские отношения пресс-секретарь оценил на 6 баллов (отлично — 10), а российско-турецкие отношения — на 7, отмечает телеканал. Однако Песков добавил, что есть серьезная перспектива преодолеть утраченные позиции и расширить поля сотрудничества между двумя странами. Пресс-секретарь президента РФ также поговорил с корреспондентом телеканала о ракетном комплексе С-400, который Россия поставила Турции.