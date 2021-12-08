Эльнур Мамедов: Парк военных трофеев связан с историей, об этнической ненависти к армянскому народу речи быть не может

«Армения еще до Международного суда поднимала вопрос о парке военных трофеев в других международных организациях».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге для прессы в связи с решением Международного суда о временных мерах, сообщает АПА.

Замминистра отметил, что это не новый вопрос для Азербайджана:

«В связи с этим армянская сторона обращалась и к различным государствам. Иногда эту позицию Армении поддерживали проармянские силы. Но здесь не может быть и речи о какой-либо этнической ненависти к армянскому народу. Этот парк связан с историей. В нем хранятся образцы оружия, использовавшегося в течение 30 лет на оккупированных территориях, в Отечественной войне против Азербайджана. В этом парке демонстрируются даже доказательства применения Арменией баллистических ракет. Зарубежные политики, журналисты информируются об этом».