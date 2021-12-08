Замминистра: В Армении вручают награды лицам, называющим азербайджанцев и тюрков врагами

«Азербайджан подошел к ходатайству Армении в связи с парком военных трофеев в Баку через призму сугубо правовой позиции и ожидал от Международного суда окончательного решения в связи с этим».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге для прессы в связи с решением Международного суда о временных мерах, сообщает АПА.

Замминистра отметил, что еще один успех Азербайджана на нынешнем этапе был связан с лицами, разжигающими в Армении ненависть к Азербайджану: «В Армении эти люди не привлекаются к ответственности. В Армении структуры, в том числе и Минобороны Армении, вручают награды лицам, которые в социальных сетях называют азербайджанцев и тюрков врагами, ведут агитацию в связи с возвращением земель и занимаются другими делами.

В связи со всеми этими фактами Азербайджан также подал ходатайство в Международный суд. В итоге суд, изучив эти факты, обязал Армению предотвратить это».