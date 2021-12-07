Маск допустил, что китайская экономика превысит американскую

Экономика Китая в будущем может превысить американскую в несколько раз. Такое мнение в рамках конференции газеты The Wall Street Journal выразил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. <…> Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в два-три раза», — сказал Маск.

При этом предприниматель призвал оставаться людьми и добавил, что сегодня всё движется к «интересному и разнообразному миру».