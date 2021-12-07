Дрейк не хочет номинироваться на «Грэмми»

Канадский рэп-исполнитель Дрейк обратился к Американской академии звукозаписи с просьбой исключить его из списка номинантов на премию «Грэмми» 2022 года, сообщают Associated Press и Variety.

Руководство академии согласилось и уже удалило имя рэпера из номинаций на сайте. Причины этого решения не раскрываются.

На премию «Грэмми», которую вручат 31 января 2022 года в 64-й раз, Дрейк был выдвинут дважды: он претендовал на награды в номинации «Лучший рэп-альбом» за пластинку «Certified Lover Boy» и в номинации «Лучшее рэп-исполнение» за трек «Way 2 Sexy».

В общей сложности музыкант 47 раз выдвигался на «Грэмми», победив в четырех номинациях.

Дрейк, считающийся одним из самых успешных и популярных музыкантов современности, не раз высказывал свое недовольство премией «Грэмми», критикуя руководство Академии за то, что его практически не номинируют за пределами рэп-категорий.