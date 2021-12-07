Духовное управление мусульман России: Ислам исключает брак по принуждению

Брак, к которому невеста или жених были принуждены, в исламе считается недействительным, рассказал РИА Новости зампредседателя Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

Совет улемов ДУМ РФ ранее опубликовал фетву (богословское заключение), согласно которому проводить обряд бракосочетания (никах) без согласия опекуна невесты недопустимо, однако опекун также не должен препятствовать заключению брака без веских причин.

«С точки зрения ислама брачный союз может быть заключен только при единодушном согласии сторон на никах. Следовательно, если девушка против, брак не регистрируется. А бракосочетание, при котором имеет место принуждение жениха или невесты, будет считаться канонически недействительным», — сказал РИА Новости Аляутдинов.

Согласие опекуна, пояснил он, также является одним из условий брака, но в ходе обряда бракосочетания имам в первую очередь спрашивает согласие именно невесты. «Если девушка или женщина заявляет о несогласии, обряд приостанавливается», — добавил богослов.

В жизнеописании пророка Мухаммеда, напомнил он, приводится история о том, что когда девушка пришла к нему и рассказала, что отец против ее воли выдал ее замуж, пророк предоставил ей право самостоятельно выбрать, остаться ли с этим мужем или считать брак недействительным. В другом хадисе говорится, что вдова не выдается замуж, пока не даст согласия на брак. Также не выдается замуж девственница, пока не будет получено на то ее согласие, «согласие ее — молчание». В данном случае, пояснил Аляутдинов, «слово «молчание» лишь раскрывает такие качества девушки как скромность и кротость: в действительности невеста может выразить свое согласие или несогласие словом».