Турция выступает против любого витка эскалации в Персидском заливе, заявил Эрдоган

Турция выступает против любого витка эскалации в Персидском заливе. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в штабе совместного контингента Турции и Катара в Дохе.

Глава турецкого государства подчеркнул значимость диалога со странами Персидского залива, углубления сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды.

Эрдоган дал высокую оценку позиции руководства Катара, активно поддерживающего Турцию перед лицом всевозможных вызовов.

По словам турецкого лидера, Доха первой из арабских стран осудила попытку переворота 15 июля 2016 года, а в последующем поддержала Турцию на фоне манипуляций на валютных рынках. «Анкара также всегда поддерживала справедливую позицию Катара, в том числе на фоне попыток блокады Дохи», — отметил Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции добавил, что официальная Доха на самом высоком уровне поддерживает деятельность турецкой военной базы в Катаре.

«Я горжусь вашей миссией в Катаре. Вы достойно представляете флаг нашей страны в дружественном Катаре», — сказал Эрдоган, обращаясь к турецким военным.