На днях возобновится диалог по ядерной программе Ирана

Переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки в Вене возобновится в четверг.

Как передает ТАСС, дату согласовали заместитель главы МИД Ирана Али Багери и секретарь внешнеполитической службы ЕС, координатор совместной комиссии по ядерной сделке Энрике Мора.

Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана завершился 3 декабря в австрийской столице. Европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога.

В ходе переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.