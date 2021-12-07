Баку ждет от Еревана немедленного исполнения вердикта Международного суда

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило отношение к временному решению Международного суда.

В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится:

“7 декабря 2021 года Международный суд удовлетворил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны физических лиц и организаций, действующих на территории Армении и нацеленных на азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил принять срочные меры по предотвращению нарушений прав азербайджанцев со стороны Армении. Это решение было принято после судебных слушаний, которые прошли с 14 по 19 октября 2021 года.

Азербайджан приветствует это решение Международного суда против Армении и призывает Армению к немедленному исполнению решения суда.

Что касается решения суда о временных мерах, требуемых Арменией, то хотелось бы подчеркнуть, что ходатайства о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения, а также о немедленном закрытии Парка военных трофеев в Баку были отклонены судом.

Азербайджан будет соблюдать меры, отмеченные судом по предотвращению расовой дискриминации. Азербайджан привержен обязательствам, взятым на себя международными конвенциями.

Азербайджан обязуется защищать права всех своих граждан в рамках международного права и будет продолжать требовать, чтобы Армения несла ответственность за нарушения международного права”.