Джаббаров отмечает динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Россией

Отношения Азербайджана с Российской Федерацией динамично развиваются на стратегическом уровне, главы государств придают большое значение развитию двусторонних отношений.

Как говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи в Баку с делегацией во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Министр назвал 2021 год успешным с точки зрения развития азербайджано-российского сотрудничества и выразил уверенность, что открывшийся сегодня Астраханский бизнес-центр станет важной площадкой для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

В ходе встречи губернатор Игорь Бабушкин отметил заинтересованность России в расширении отношений с Азербайджаном, отметив, что налажено эффективное и взаимовыгодное партнерство с субъектами Российской Федерации, а также с Астраханской областью.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Астраханской областью, в частности, о судоходстве и межпортовом сотрудничестве, создании соответствующих торговых сетей в Азербайджане и Астрахани для укрепления взаимного экспорта, партнерства малого и среднего бизнеса.

По итогам встречи стороны подписали План действий по развитию сотрудничества на 2022 год.

Документ охватывает промышленность, сельское хозяйство, взаимные инвестиции, малый и средний бизнес, культуру, туризм, молодежную политику, спорт и др., а также включает меры, которые необходимо предпринять в следующем году для расширения сотрудничества в различных сферах.