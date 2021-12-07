Власти США допускают эвакуацию сограждан из Украины

Власти США рассматривают возможность эвакуации американских граждан из Украины на фоне слухов о российском вторжении. Об этом во вторник сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», — информирует телеканал.

На данный момент американская сторона рассматривает разные варианты эвакуации в зависимости от численности потенциально вывозимых граждан, но окончательное решение будет принимать Госдеп. CNN уточняет, что администрация США не довольна тем, как была организована эвакуация граждан из Афганистана, поэтому украинский план было поручено разработать с учётом допущенных ошибок.