В парламенте Армении произошла очередная драка



Потасовка между депутатами «Гражданского договора» и помощниками парламентариев от блока «Айастан» («Армения») произошла во вторник в кабинете вице-спикера парламента Рубена Рубиняна.

Об этом рассказала помощница вице-спикера от оппозиции Ишхана Сагателяна Сюне Геворкян, передает Спутник-Армения.

«Я шла в кабинет и услышала шум и крики. Они вызвали наших ребят к себе в комнату и избили. Я узнала Грачья Акопяна, Ваагна Алексаняна. Сисак Габирелян тоже тем стоял. Наших ребят били», — отметила она.

В беседе с журналистами Акопян опроверг свое участие в инциденте. Он также заявил, что не знает, кто был зачинщиком драки и кто во всем этом виноват.

«Когда я дошел до места, драка уже началась», — заявил он.

В свою очередь Ваагн Алексанян также заявил, что не участвовал в драке и не знает что произошло.

«Я пришел в последний момент», — сказал Алексанян.

К месту инцидента подошел и спикер Ален Симонян, который заявил журналистам, что вообще не в курсе произошедшего и пришел в кабинет Рубиняна, чтобы выяснить, что случилось.

