В Шуше строится новая скоростная дорога



Кроме Дороги Победы, в городе Шуша строится дополнительная дорога.

Об этом REAL TV сказал замначальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По его словам, в отличие от Дороги Победы, здесь будут построены мосты и тоннели.

«Четырехполосная дорога будет безопасной и скоростной, на участке от Дашалты до города Шуша будет построен тоннель для безопасного проезда к роднику «Иса булагы». Тоннель пройдет под Лачинским коридором. Тоннель также обеспечит проезд до города Шуша», — отметил Идаят Рустамов (Цитата по Тренд).