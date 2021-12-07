Стрельба на ирано-азербайджанской границе, обезврежен один нарушитель



На азербайджано-иранской государственной границе произошла перестрелка.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 07 декабря 2021 года около 16:00 часов на служебной территории пограничной заставы «Гёйтепе» близ села Дашкент Ярдымлинского района пограничный наряд заметил 2 неизвестных, пытавшихся нарушить государственную границу и проникнуть на территорию страны.

Пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничному наряду, бросили 2 свертка и пытались скрыться с места происшествия.

В соответствии с требованиями Закона «О государственной границе Азербайджанской Республики», пограничный наряд применил оружие против нарушителей и обезвредил одного из них. В настоящее время принимаются меры по установлению личности нарушителя границы.

Ведется розыск другого нарушителя.

На месте происшествия в двух свертках было обнаружено 4270 пачек сигарет марок «Marlboro», «Kent», «More».

Иранская сторона была проинформирована о случившемся.

Руководящие офицеры Государственной пограничной службы командированы на место происшествия.