Власти США приступили к расследованию в отношении Tesla



Регулятор фондового рынка США начал расследование в отношении компании Tesla. Поводом возбудить следствие послужила жалоба от бывшего менеджера по качеству Tesla Стивена Хенкеса, утверждающего, что солнечные панели компании приводят к возгоранию.

При этом руководство компании скрывает эту информацию от акционеров, передает Reuters.

Как сообщает агентство, ещё в 2019 году бывший сотрудник корпорации рассказал, что Tesla и SolarCity не говорили акционерам о возможности возгорания из-за неисправностей в солнечных панелях. Хенкес утверждает, что говорил руководству о необходимости отключения солнечных систем и предоставлении соответствующего отчёта регулирующим органам и потребителям, однако на его слова никто не обратил внимания. Тогда Хенкес принял решение подать жалобу на Tesla, за что был уволен.

«Из-за неполадок в системе безопасности солнечных панелей в США пострадали 500 государственных и коммерческих предприятий и более 60 тысяч частных клиентов», — проинформировал он.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск продал часть акций компании Tesla на сумму более $1,1 млрд после того, как провёл опрос своих подписчиков в соцсети. Так, к закрытию торгов 10 ноября бизнесмен реализовал опционы на акции Tesla на сумму $2,3 млрд, заплатив за них $13,4 млн.