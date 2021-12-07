Погибшему в ДТП в Кельбаджаре военнослужащему присвоен статус шехида



Статус шехида присвоен военнослужащему Азербайджанской Армии, погибшему 13 августа текущего года в дорожно-транспортном происшествии на территории Кельбаджарского района.

Как сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, 13 августа 2021 года при исполнении служебных обязанностей в связи с выполнением задачи по снабжению подразделения, расположенного в населенном пункте Яншаг Кельбаджарского района, в результате опрокидывания грузового автомобиля погиб сержант Джафаров Анар Мустагим оглу, передает АПА.

С учетом изложенного и требований, исходящих из подпункта 1.2.6 «Правил увековечения имени шехида и применения льгот к семьям шехидов», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №10 от 15 января 1994 года, Джафаров Анар Мустагим оглу считается шехидом, а его семья — семьей шехида.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, семье погибшего в ДТП сержанта Джафарова Анара Мустагим оглу выдано удостоверение шехида.