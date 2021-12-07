Исмаил Гусейнов: На таможенном посту на дороге Горус-Гафан собраны миллионы

Транспортные средства, проезжающие через таможенный пост Губадлы по дороге Горус-Гафан, облагаются таможенными пошлинами и дорожными налогами в соответствии с Законом о государственных пошлинах и соответствующими статьями Налогового кодекса. Эти налоги собираются и перечисляются в государственный бюджет.

Об этом в интервью Baku TV заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Таможенной службы Исмаил Гусейнов.

Он отметил, что на этом посту собраны и перечислены в бюджет миллионы.

«10 сентября председатель Государственного таможенного комитета издал распоряжение о создании таможенного поста на дороге Горус-Гафан, недалеко от шоссе в освобожденном селе Эйвазлы Губадлинского района Азербайджанской Республики. По итогам реализации данного приказа нами предприняты шаги по обеспечению всех необходимых материально-технических потребностей для работы пункта пропуска через границу. Пост успешно функционирует в качестве таможенного пункта пропуска в стране с 12 сентября 2021 года, он ничем не отличается от других постов таможенной службы. Наши сотрудники работают посменно. Собранные здесь средства ГТК перечисляет в госбюджет.

Я. Гусейнов добавил, что на территории установлены POS-терминалы и банковские терминалы.

«Мы уже собрали миллионы средств и перечислили их в госбюджет», — отметил Исмаил Гусейнов.