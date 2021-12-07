За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана

Обнародовано число депортированных из Украины за последние три месяца граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе Украины, с 1 сентября по 30 ноября 2021 года 626 гражданам Азербайджана было отказано во въезде в Украину.

За тот же период 19 граждан Азербайджана были депортированы из Украины.

Отметим, что в Украине регулярно проводятся рейды с целью проверки требований миграционного законодательства. Среди выявленных иностранцев без документов есть лица, которые пользуются советскими паспортами.