При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек



Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега, сообщает местное издание Iwacu.

«Пожар в центральной тюрьме Гитеги: 38 погибли, в том числе 12 от удушья, 69 серьезно пострадали», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Отмечается, что пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, произошел примерно в 4 часа утра. На место сразу прибыли сотрудники Красного Креста и пожарные, однако «быстро покинули» здание. «На их лицах можно было прочитать выражение ужаса», — пишет издание.

Дороги, ведущие к тюрьме, перекрыли полиция и военные.

