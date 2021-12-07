Дорожная полиция прокомментировала перекрытие по утрам Сабунчинского моста

В последние дни сотрудники дорожной полиции по утрам ограничивают движение автомобилей на дороге Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги (Сабунчинский мост) в Баку, что приводит к пробкам.

Об этом сказали Trend водители, которые ежедневно пользуются этой дорогой.

Данный вопрос прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции г. Баку Вагиф Асадов.

«Выезжая с автомобильной дороги Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги на проспект Гейдара Алиева, водители вынуждены стоять 15-20 минут. Только в рабочие дни — утром с понедельника по пятницу, то есть в часы пик, образуется плотный транспортный поток в направлении станции метро «Кероглу», что приводит к пробкам. Поэтому сотрудники дорожной полиции регулируют движение. Если не обеспечивать поочередный пропуск машин, то автомобили будут часами стоять в пробке в направлении станции метро «Кероглу», возникнет коллапс. Поэтому причин для беспокойства нет», — сказал Асадов.

Он призвал водителей быть терпеливыми.

«Каждый должен ехать по своей полосе и не выходить на «встречку», обращать внимание на желтую «вафельную» разметку на перекрестках. Несоблюдение этих требований образует плотный транспортный поток на этой территории, поэтому возникают пробки, водители задерживаются в дороге», — добавил начальник отдела.