Алексей Навальный устроился работать швеей в колонии



Блогер Алексей Навальный заявил, что выбрал для работы в колонии профессию швеи.

«С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона… Однако все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к «людской массе», — приводятся слова Навального на его странице в Instagram.

Также он признался, что удивился, что профессия «швея» имеет только женский род.

«Так и называется эта профессия — «швея». Другого названия нет. А «оператор швейного цеха» (о чем вы наверняка подумали) — это другая профессия», — добавил блогер.

По его словам, эта ситуация помогла ему понять феминисток, выступающих за феминитивы (то есть слов вроде «авторка» и «редакторка»).

«В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества. Общество, делаю вам запрос на мужской род профессии «швея». Швейк? Швендр? Швелендр? Швелуэпсер?» — заключил Навальный.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу »Ив Роше». Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный — 3,5 года колонии общего режима.