Вадим Трюхан: Путину надо быть камикадзе, чтобы отдать приказ на вторжение в Украину прямо сейчас

В преддверии виртуального саммита Байдена и Путина, заявления западных спецслужб об угрозе Украины со стороны России и планах Москвы о вторжении в Украину достигли некого апогея. Так глава ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что США в последние недели наблюдают «необычное наращивание войск РФ» у границ Украины, а также реализацию планов по дестабилизации страны. «То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил», — сказал Бернс в интервью Wall Street Journal. Вообще за последние две недели западные СМИ неоднократно обвиняли Россию в подготовке к «вторжению» в Украину, при этом называя разные данные по количеству военных, якобы стянутых к границе — от 75 до 175 тысяч. На обвинения Запада в подготовке вторжения в Украину Россия в свою очередь отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право. Так насколько актуальна проблема вторжения России в Украину, на основе каких данных спецслужбы США выносят такие апокалиптические прогнозы и не закончится ли сегодняшний разговор Байдена и Путина серьезным конфликтом на почве Украины?

«Разведданные наших американских партнеров не поддаются сомнению. Они корректные. Ведь у армии США есть техническая возможность, задействуя свои космические возможности, подсчитать количество военнослужащих России, которые накапливаются вблизи украинско-российских границ, практически до взвода, как и количество бронетехники — до танка или БТРа. Вопрос в другом: достигнута ли критическая масса живой силы и техники для широкомасштабного наступления?».

Об этом сказал в беседе с Minval.az украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, добавив также, что по мнению большинства военных экспертов до этого еще не дошло.

«Нужно быть камикадзе, чтобы отдать приказ на вторжение прямо сейчас», — отметил украинский политолог.

Также, по его мнению, Путину нужна не только Украина, и сейчас он пытается стать вровень с президентом США и поделить мир на зоны влияния.

— Ему нужна вся восточная Европа, весь Кавказ, часть Ближнего Востока, часть латинской Америки и Африки. Именно для этого он поднимает ставки в своей большой геополитической игре. Торги продолжаются. И сегодняшний виртуальный саммит Байден — Путин — это еще далеко не конец этой истории, — добавил политолог.

Как отмечает Трюхан, в последнее время количество алармистских прогнозов относительно возможного вторжения России в Украину, уже не с помощью зеленых человечков, а с задействованием огромного количества регулярных подразделений своих вооруженных сил, зашкаливает, но объективный анализ ситуации свидетельствует об ином.

«По крайней мере, по состоянию на сейчас», — считает политолог.

— Во-первых. Не думаю, что все настолько безнадежно. Большая война – это конец мечтам Путина о великой России. Это крест на «Северном потоке — 2», секторальные санкции, эмбарго, изоляция и, возможно, прямое столкновение с НАТО, со всеми вытекающими последствиями. Это он это прекрасно понимает. Вместе с тем, очередная маленькая войнушка где-то на границе с Украиной ничего для него не решит. И это он тоже прекрасно осознает. Так что на самом деле президент России сам себя загнал в ловушку. Угроза какой-то войны все-таки действительно существует, отрицать этого невозможно. Но она примерно такая же, как и вероятность «выстрела из ружья, что висит на стене», — отметил он.

А во-вторых, по мнению Трюхана, сдать Украину, тем или иным образом для президента США Джо Байдена — это политическая смерть, проигрыш демократами конгресса на ближайших выборах и вероятный импичмент. Как считает политолог, «афганский конфуз принуждает его к решительным действиям в отношении путинской России, а не к каким-то «мюнхенским сговорам 2.0».

— А в-третьих, Украина – это дееспособное государство. Как бы кто ни пробовал доказать обратное, в том числе изо всех сил пытаясь делигитимизировать президента Владимира Зеленского и вообще все ключевые властные институты. Следовательно, повторения того же афганского «феномена», когда города, целые регионы и сформированная под руководством американцев армия без боя сдавались талибам, не будет, — отметил политолог.

Напротив, по словам Трюхана, российских оккупантов, в случае их гипотетического широкомасштабного вторжения, «будет ждать кровавая баня на каждом шагу, а не желанный «хлеб с солью», борщ и сало».

— И последнее, банальное. Зима ведь на дворе. А это, как известно, не лучшее время года для наземных операций, — резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров