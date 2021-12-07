Правящая партия Турции призвала Ереван действовать в интересах армянского народа



Открытие Зангезурского коридора будет способствовать налаживанию связей Турции с другими тюркскими государствами.

Об этом сегодня в Стамбуле сказал первый заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) Нуман Куртулмуш на совместной пресс-конференции с заместителем председателя — руководителем центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таиром Будаговым, передает «Репорт».

«Мы хотим, чтобы подписанные после Отечественной войны соглашения были реализованы. Армении следует действовать соответственно интересам армянского народа, вносить свой вклад в установление мира на Южном Кавказе, а не действовать по указке армянского лобби. Потому что у армянского лобби во Франции, США и других стран свои интересы, а реальность диктует Армении другие условия», — подчеркнул он.