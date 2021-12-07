Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить грузоперевозки по территории Азербайджана

Открытие Зангезурского коридора позволит Азербайджану увеличить грузоперевозки в направлении Турция-Центральная Азия (включая Афганистан) тяжело-тоннажными грузовыми автомобилями.

Об этом сообщил директор департамента стратегического планирования и развития ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Худаяр Гасанли, передает АПА.

По его словам, в настоящее время объем ежегодных перевозок тяжело-тоннажными грузовыми автомобилями по направлению Турция-Центральная Азия составляет около 120 тыс.тонн., только 20% (20-25 тыс.) этого осуществляется на территории Азербайджана.