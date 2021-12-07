Дело полковника МЧС передано на рассмотрение в Бакинский военный суд



На бывшего командира расположенной в Губинском районе №-ской воинской части войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника Эхтирама Назарова заведено уголовное дело.

Ему вменяется статья 312.1 (дача взятки) Уголовного кодекса, передает «Репорт».

В качестве потерпевшего признан Азер Алиев.

Предварительное следствие по уголовному делу Э.Назарова было завершено и передано в Бакинский военный суд.

Дело передано в производство судьи Аслана Калбалиева. Подготовительное заседание суда назначено на 10 декабря.