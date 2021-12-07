Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил для обмена информации и координации взаимодействия между армиями стран Содружества, следует из текста соглашения, опубликованного во вторник на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, заключенному на неопределенный срок, соглашение вступило в силу для России с 28 ноября 2021 года, при этом оно остаётся открытым для вступления любого государства-участника СНГ. Помимо РФ, на сегодняшний день к нему присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информации между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран Содружества.

Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ, председателем которого станет начальник Главного управления связи ВС РФ.

Согласно документу, часть сил и средств объединенной системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.

При этом участники соглашения обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.