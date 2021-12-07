Зеленский предложил лишать гражданства имеющих российский паспорт украинцев



Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О гражданстве Украины», в котором прописаны процедуры получения и лишения украинского паспорта. В частности, в документе прописаны санкции для украинцев, получивших гражданство РФ. Об этом сообщают «Известия».

Согласно инициативе, приобрести украинское гражданство могут иностранцы, родившиеся на территории современного государства до 24 августа 1991 года. Также таким правом наделяются те, у кого на Украине родился один из родителей, бабушка или дедушка, сын или дочь, внук или внучка.

Когда Зеленский анонсировал проект закона, он отметил, что гражданство смогут получить украинцы, проживающие в Канаде и США. Но для этого им будет нужно вернуться на Украину и прожить там не менее пяти лет.

При этом для самой крупной украинской диаспоры, проживающей в России, законопроект может обернуться серьезными проблемами на территории Украины. Речь в первую очередь идет о жителях аннексированного со стороны России Крыма и непризнанных «ДНР и ЛНР».

В частности, за использование на территории Украины «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности» предусмотрено лишение гражданства. Паспорта также будут лишать за службу в вооруженных силах «государств-агрессоров» и действия, «угрожающие национальной безопасности и интересам Украины».

Обладателям российского паспорта грозит не только лишение гражданства, но и штрафы и даже тюремные сроки. Согласно законопроекту, за несвоевременное предоставление декларации о наличии гражданства другого государства нарушитель может быть оштрафован на сумму до 100 необлагаемых налогом минимумов.