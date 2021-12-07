В США назвали причины перемещения российских войск у границы с Украиной

Доклад по поводу «концентрации» российских сил у границы с Украиной подготовили в Исследовательской службе Конгресса США, передает RT.

По словам автора документа Эндрю Боуэна, Москва может готовиться к возможному конфликту с Киевом. При этом он допустил, что РФ может провести операцию в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путем», — сказано в материале.

Аналитик службы предположил, что решение о передислокации военных ближе к границе может быть связано и с вероятным конфликтом в Беларуси. Однако он не раскрыл подробности данного тезиса.

Кроме того, Боуэн полагает, что переброска войск может быть использована российской стороной, чтобы принудить Киев к переговорам по поиску дипломатического решения ситуации на Донбассе на выгодных для Москвы условиях.

Также американский специалист отметил, что происходящее может являться ответом на то, что РФ «рассматривает как наращивание присутствия США и НАТО в Черном море, а также военную и политическую помощь Украине».