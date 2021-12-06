В Индии спасли кобру, которая застряла в пивной банке

Спасатели из Индии помогли кобре, застрявшей в банке из-под пива. Несмотря на то, что змея может быть крайне опасна для человека, обошлось без жертв, пишет UPI.

Cпециалистов вызвал местный житель, услышавший шум и обнаруживший змею, попавшую в затруднительное положение. И хотя голова кобры была в банке, мужчина решил не трогать рептилию руками, а довериться профессионалам.

Приехавшие спасатели помогли кобре, разрезав жестяную банку ножом. Кроме того, мужчины были настолько уверены в успешности операции, что работали голыми руками и не боялись быть укушенными.

По словам спасателей, кобра получила небольшие травмы, была обработана антибиотиками и выпущена обратно на волю.

