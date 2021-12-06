Падение акций лишило Маска более $15 млрд

Илон Маск потерял 15,2 миллиарда долларов после падения акций его электромобильного концерна Tesla. Сейчас его состояние составляет 268,9 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции крупнейших американских технокомпаний начали дешеветь на фоне опасений усиления инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Маск потерял больше всех из владельцев крупных IT-компаний. С 30 ноября акции Tesla упали на 11,4% с 1,14 тысячи долларов до 1,01 тысячи долларов.

На торгах на бирже Nasdaq 6 декабря ценные бумаги компании подешевели на 6,4%.